台灣美食小吃百百款，尤其是特有的夜市文化，吸引不少外國旅客指名造訪，其中營養價值高昂的烤鳥蛋，更是受到不少民眾喜愛，對此，就有網友不禁好奇，「烤鳥蛋是不是超級賺？」貼文一出隨即掀起熱議，更有不少內行人點破背後反差真相。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「烤鳥蛋也能養家？」為題，PO文透露，有次在夜市買一串鳥蛋，一串有7顆20元，三串50元，「雖然我只吃得下一串，但我看攤子是個阿姨，旁邊坐個小孩在玩手機，這畫面太辛苦，我跟阿姨說我要三串50元…有沒有烤鳥蛋也能養家的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，過去也有知情網友點出背後反差真相，直言夜市賣的鳥蛋是鵪鶉蛋，且成本低廉，紛紛留言回應「夜市鳥蛋用的是鵪鶉蛋，有專門的飼養場，而且都很大量，所以供貨完全不是問題」、「鵪鶉一天生一大堆蛋」、「鵪鶉很會生，幾乎天天可採收，成本比雞蛋便宜」、「聽說多到內銷外銷都沒問題」、「鵪鶉蛋又沒很稀有，一顆成本好像1塊，營養價值又高」。

不過消費者不免擔心會買到假鳥蛋，事實上，假鳥蛋製作成本2元，新鮮的鵪鶉蛋是7至8角，製作假蛋其實是不合乎成本的行為。至於如何分辨鵪鶉蛋的好壞，可從蛋殼上的斑紋進行判斷，鵪鶉蛋與雞蛋最大的不同是有斑紋分布在蛋殼上，鵪鶉輸卵管壁分泌的色素會附著在鵪鶉蛋上，目的是保護色，因此鵪鶉蛋上的斑點越多，代表越是健康、新鮮的蛋。