偷吃還不把嘴巴擦乾淨！外國一名女網友在抖音上傳了一段影片，她的丈夫前陣子獨自到賭場後傳來幾張開心的自拍照，不過女網友馬上就從鏡子的反射發現不對勁的地方，抓包丈夫出軌的證據，之後更憤怒地將他「放生」，讓網友們都直呼：「大快人心！」。

根據《鏡報》報導，這名女網友「@shesough」在影片中透露，她的丈夫前陣子獨自到賭場玩後，直接在那裡的飯店過夜，還對著浴室的鏡子拍了幾張開心的自拍照，分享給PO主，「我老公發了一些照片過來，想讓我看看他在賭場裡可愛的打扮」，不過眼尖的她很快就從鏡子的反射發現一些詭異的地方，並要網友們一起來玩「大家來找碴」。

只見照片中，她的丈夫身穿粉紅色的短袖T恤和牛仔外套，似乎沒有任何異狀，但只要仔細一看，就會發現右下角的洗手台上竟放有一般飯店不會提供的平板夾和一把藍色梳子，甚至旁邊還擺有像是化妝包的物品，這些都是男性不太可能使用的東西，意外曝光了他正和「小三」共度夜晚的秘密。

PO主表示，她的丈夫目前已經變回單身漢，大快人心的結局讓大家都直呼過癮！另外，有一些人發現，自拍照中男子似乎也沒有戴上婚戒，漏洞百出的行為讓網友們忍不住留言吐槽：「男人真的不會思考」、「偷吃還不記得要擦嘴」、「我不明白為何有人結婚了，卻又不認真對待婚姻」。