古埃及法老王「塞克嫩拉·塔阿」，又被稱為勇者，其木乃伊於1881年被發現，但詭異的是，屍體頭部發現5個傷口，但身體卻並未受傷，讓考古學家相當困惑，經過140年的研究後，得知他生前雙手曾被綁住，而僅有頭部被攻擊，主要是為了羞辱他。

古埃及法老塞克嫩拉·塔阿遺體進行電腦斷層掃描，發現其頭部分別有5個傷口，而且對方下手都非常重，動手者可能多達5位。(影片來源/youtube/LiveScience)

根據《都市日報》報導，法老王塞克嫩拉·塔阿(Seqenenre-Taa-II)在公元前1558年至公元前1553年間，曾短暫統治過埃及南部，卻遭西克索人(Hyksos)入侵，期間不斷試圖驅逐對方，死後被製成木乃伊下葬，直到1881年，塞克嫩拉的遺體才被發現。

但奇怪的是，其頭部有5個大小不一的傷口，但身上卻沒有任何受傷，開羅大學(Cairo University)放射學教授薩利姆(Sahar Saleem)表示，他是目前已知且唯一參加武裝戰鬥的法老，期間可能遭俘虜後被處決，「這顯示塞克嫩拉確實曾在前線抗戰，與士兵一起冒著生命危險解放埃及」。

期間塞克嫩拉可能被敵人抓捕，雙手被綁住並被迫下跪，其額頭上有一道橫切傷口，右眉上方、左眼下方及左耳下都有傷痕，右臉中央還遭鈍器砸碎，導致他的右眼窩骨頭碎裂，由此可知，他生前曾遭各種武器襲擊，近日透過電腦斷層掃描發現，防腐劑巧妙地掩蓋頭骨右側的其他傷口。

起初許多專家認為，塞克嫩拉可能是在宮殿睡覺時被刺客殺害，但薩利姆與研究夥伴提出不同看法，並在《醫學前沿》(Medicine backs)曝光最新證據，表示塞克嫩拉是在戰場上被俘，之後慘遭處決，以他的手變形狀況來看，生前雙手曾被向後綁住，為了避免他做出防禦動作，並由多名劊子手執行處決，其中也可能包括西克索人國王。

之後還分析西克索人的5種武器，並與塞克嫩拉的傷口進行匹配，薩利姆表示「武器包括戰斧、長矛和3種不同的匕首」，進一步解釋，塞克嫩拉的處決可能是在儀式上執行，因為平時執行死刑時，劊子手鮮少會從不同角度，甚至使用不同武器進行5次攻擊，且木乃伊保存狀況差，表示防腐過程並非在皇家木乃伊工作坊處理，而是在其他地區匆匆完成的。

薩利姆提到，由於歷史上並未記載塞克嫩拉與西克索人的戰爭，此發現重寫古埃及歷史上的重要章節，而塞克嫩拉享年40歲，但他的死並沒有白費，更促使他的兒子們完成統一埃及，並建立新王國的遺願。