猴子可不是好惹的角色！大陸河南一名女子日前至五龍口風景區遊玩，期間嘗試餵食一隻小野猴，豈料卻被一旁的大猴子襲擊，女子的假髮因此被扯下來，嚇得落荒而逃，而猴子也被眼前狀況嚇到，甚至愣在原地不動，看起來十分茫然。

根據《漩渦視頻》報導，徐姓女子日前至濟源市猴山五龍口風景區遊玩，當時在哥哥的慫恿下，原本要餵食大猴子，但由於她非常地害怕，因此選擇改餵小猴子，期間將食物放於手上，並遞給小猴子拿。

豈料一旁的大猴子發現後，竟伸手去扯徐女及腰的長髮，由於徐女原本是短髮，當天戴假髮出門，經大猴子一拉，假髮便被扯了下來，而徐女則嚇得趕緊逃開，猴子驚覺手中多出一坨頭髮，也嚇得趕緊鬆手，待在原地不知所措。

原本只是要記錄餵食猴子的過程，並發在網路上與朋友分享，豈料卻被拍下超糗畫面，還在網路上瘋傳，許女尷尬地說，「小猴子接到食物後，大猴子突然把我頭髮給扯下來，有可能牠是小猴子的媽媽，反正牠扯我頭髮牠也嚇了一跳」。

不少人笑著表示「把猴子嚇得一屁股坐在地上啦」、「猴子：就挺『禿』然的」、「牠可能是在生氣你沒有餵牠」，還有人分享被猴子搶的經驗，「這地方的猴子膽子特別大，搶包包、手機、食物是常事，很多年前去玩的時候，被幾隻猴子圍住，搶走了手裡的水瓶，當時我嚇傻了，猴子擰開瓶蓋，淡定地喝完」。