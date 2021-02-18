美國俄亥俄州一間動物園在1年半前，誕生了一隻小獵豹，但牠同胞出生的2隻兄弟不幸夭折，導致一隻獵豹寶寶不足以讓獵豹媽分泌足夠的奶水，動物園只好接手照顧小獵豹，甚至還找來流浪狗當牠的保姆，如今牠們經常玩在一起，畫面相當溫馨。

綜合外媒報導，辛辛那堤動物和植物園(Cincinnati zoo)在1年半前，迎來一隻小獵豹「克里斯(Kris)」，但牠同胞的兄弟出生後不久就夭折，導致母獵豹無法分泌足夠的奶水，因此動物園便擔起照顧克里斯的工作，甚至還找來一隻救援犬與牠一起玩。

但該隻救援犬年事已高，且即將邁入退休年齡，面對活力充沛的寶寶克里斯，牠經常招架不住，因此已不再適合照顧牠，動物園便在收容所找到另一隻保姆狗「雷穆斯(Remus)」，牠們幾乎一拍即合，相處一段時間後，便一起吃飯、玩耍與訓練，幾乎形影不離。

而克里斯最喜歡與雷穆斯一起奔跑，溫柔的雷穆斯就像保姆一樣，經常抱著獵豹寶寶入睡，克里斯就像一隻小貓，總能在雷穆斯安心睡著，如今過了1年多，克里斯已重達30 公斤，體型也比狗還大隻，看起來反而更像雷穆斯的保姆。

克里斯經常任由雷穆斯躺在牠身上，也不會有反抗的動作，即使克里斯跑步時速可達每小時80公里，但牠仍會堅持等雷穆斯，狗與獵豹超越食物鏈的感情，也讓不少人直呼很暖，甚至成為動物園的明星，辛辛那堤動物和植物園也時常在IG分享牠們的近況，獲得一票粉絲關注。