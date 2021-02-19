家族內鬥絲襪套頭 孫套襪阿嬤笑到拉不起

你的生日都怎麼過呢？日前YouTube頻道「北漂笑年」分享了一部家族慶生影片，YouTuber北漂市民幫姐姐「碗疑」辦了一場生日派對，還邀請全家人一起玩生日遊戲，過程中笑料不斷，最後北漂市民還蒐集了親朋好友祝福姊姊的影片，讓碗疑坐在螢幕前感動到掉下眼淚。
一開始北漂市民一家人聚在一起吃生日餐，吃到一半北漂市民拿出疊疊樂和一雙「阿嬤的XS絲襪」，到處邀請大家一起玩遊戲，每個人聽到懲罰是「絲襪套頭」都表示不想參加，但還是被逼著坐到參賽者的位置，經過幾分鐘的激烈廝殺，北漂市民說「大家應該最想看碗疑被套頭吧！」這時碗疑的積木就倒下了，全家興奮的拍手歡呼，大喊「恭喜壽星輸了！」之後又在第二回合中選出了姪子口水弟一起接受懲罰。
碗疑和口水弟被套上絲襪後，由阿嬤負責執行絲襪套頭的懲罰，影片中阿嬤很努力的在拉絲襪，兩人眼睛被束縛得完全睜不開，一旁的人笑到停不下來，狂喊「妳要把她催死嗎」，最後連阿嬤自己都笑到流眼淚，由阿姨幫忙拉絲襪才結束絲襪套頭的懲罰。最後，碗疑看著自己被懲罰的影片，搭配魔性笑聲表示「阿嬤居然穿XS的，但還是生小孩比較痛啦」。
網友看完影片紛紛留言「害我笑到差點失禁」、「真的笑到哭」、「這集真的是有笑有淚」，也有人表示「羨慕一堆人一起過生日」、「大家庭一起過生日的感覺真好」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。