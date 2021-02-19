蘇丹一家8口6個月前開心出遊，沒想到卻在沙漠中迷路，直到近日才被發現，但時隔半年，車上5男3女全數成了遺骸，留下的絕望遺書讓人看了心碎不已。

The most recent documented and pictured case of #Migrants dying during crossing the #Libya-n desert. 8 Migrants from #Sudan were trying to reach the north. Car and 8 dead bodies found near #Kufra. Sometimes it’s hard to imagine we living in the 21th century. pic.twitter.com/ClZe6Av7b6 — Bashir Alzawawi (@Balzawawi_ly) February 13, 2021

根據《The New Arab》報導，這起悲劇發生在利比亞沙漠，距離事發地點最近的城鎮為庫夫拉市（Kufra），當地民眾在距離庫夫拉西南方400公里處，發現一輛白色越野車出現在沙漠中，車子的後車輪已經完全陷入黃沙內，看上去已經拋錨，包括包包、衣物等其他物品則散落在車子四周。

當地警方調查發現，這群人在去年8月從蘇丹的法希爾（El Fasher）出發，預計前往利比亞的庫夫拉市，之後卻整整消失了半年之久，疑似因為行經沙漠時迷路受困，加上缺水，導致全數渴死，除了被找到的8具屍體之外，還有13人不知去向。

除此之外，警方還在現場發現一封手寫遺書，上頭寫道「對於找到這份文件的人，這是我兄弟的電話，請轉告他，原諒我沒有將媽媽帶到你面前。」一字一句透露出迷失在沙漠中的絕望心情，目前相關當局正進一步調查悲劇發生始末，並對失蹤的13人展開搜索。