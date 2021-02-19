台積電靠著卓越的晶圓代工技術，成為全球半導體產業不可或缺的重要角色，被譽為台股的「護國神山」，日前就有網友曬出超狂學歷，好奇問道「這樣的學歷去台積電會不會浪費？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在《Dcard》PO文表示，在租屋社團看見有學霸透露即將進入台積電擔任產品工程師，赫然發現對方擁有「國立台灣大學電機工程學系」以及「交通大學電機工程學系」顯赫學歷，讓他不禁好奇「這樣的學歷去台積電當產品工程師，會不會有點浪費了？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「太浪費聰明才智了，應該拿個phd學位（博士學位），再進去直接變33，可以少奮鬥好幾年，可惜呀可惜」、「這學歷一線IC設計公司RD應該有機會吧，還是台積電產品更爽、錢更多？」、「想起之前裡面學長姐給的忠告『自認是個人才的話，建議先去國外闖一闖，要進來再進來』」、「我待台積電產品一年，直接跳外商IC設計公司」、「可以不用去了，買台積股票當股東就好」。

不過也有人認為，「還好吧，台積電產品也算食物鏈高層了，比產線三寶都好太多了」、「又不是產線…過水累積一下經驗，就可以準備離開去外商了」、「台積電產品薪水高，又正常工時，根本夢幻工作了，哪裡浪費呀」、「產品已經是食物鏈頂端了，跟FA同一級，有些RD還比產品操」、「去台積電產品當食物鏈上層，客戶之下，萬人之上也不錯」。