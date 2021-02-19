明天（20日）就是大年初九，也是玉皇大帝的誕辰，俗稱「天公生」，民間會在初八晚上11點開始祭拜，祈求平安，不過就有網友著急表示，媽媽在離世前留下一份「祭祀指南」，提醒他祭拜時應準備哪些物品，眼看拜拜時辰在即，但其中的「ㄎㄧㄢ」卻讓他一頭霧水，貼文一出隨即掀起熱議，更釣出不少內行人出面解答。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》PO出媽媽生前留下的祭祀筆記，上頭清楚寫下初九拜天公要準備水果、蜜餞、餅乾、糖果、素菜、麵線、麻粩及紅龜粿等，但唯獨「ㄎㄧㄢ」令他感到相當疑惑，「這份『菜單』是老人家吩咐要拜的時間跟物品，但是我媽已經去當神仙了…沒人可以問，想請問各位，這說的是什麼物品？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「會ㄎ一ㄢ掉的東西，應該是三杯酒」、「會不會是ㄋㄧㄢ，年糕」、「金紙的意思嗎…金？」、「自己愛吃啥就拜啥，別客氣」、「我現在拜拜都要把供桌拍照存起來，不然真的要準備什麼都不知道了」、「媽媽筆記也太溫馨」。

不過也有內行人解答「ㄎㄧㄢ」指的是「牽仔」，「牽仔，去市場賣紅龜粿的店就有」、「牽仔，西點麵包店問看看」、「牽仔粿，我媽媽的筆記也是這樣寫，做成錢幣形狀長條型的粉紅色糕點」、「我們這邊蠻多老人家會拜這個，也是麵包做的，紅色的，橢圓長條扁扁的」、「牽仔，意思牽成圓滿之意」。

據悉，牽仔又叫牽仔粿，多在拜天公及財神爺時使用，是由麵粉或糯米製成，並且壓上古錢連貫的圖形，象徵事業順利、財源廣進。