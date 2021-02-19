台灣冬天雖不像國外會下雪，但冷風狂吹仍會讓人頭痛，因此有些人會選擇戴毛帽保暖，也有人是為了裝飾，但你們有發現，大多數的毛帽頂端，都有一顆毛球，許多人都以為是為了好看，但實際上，毛球是有真正用處的，而且具保護頭部的重要功用。

日本綜藝節目「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」近期介紹服飾相關冷知識，其中就包含冬天流行的毛帽，不少人都會發現，多數毛帽的頂部，都有設計一顆毛球，經常會被誤以為是可愛的裝飾。

毛帽頂端的毛球在日文裡，被稱做「ポンポン(ponpon)」，名字非常可愛，也常被誤以為是賣萌的裝飾，節目來賓歌手高木雄也推測，毛帽多數是女生在戴，頂部設計毛球的作用，應該只是為了想讓男生拍拍頭的，並沒有任何作用。

服裝史學者「辻元佳史(辻元よしふみ)」則解釋，毛球其實是用於保護頭部，毛帽上附毛球起源於歐洲的水手帽，為了避免水手們在狹窄船艙內工作時撞到頭部，因此便設計毛球，用以偵測頭上的危險，只要毛球碰觸到物品，基本上配戴者都會有感覺。而帽子上附毛球的設計，之後在歐洲造成流行，目前法國海軍的軍帽上也可看到類似設計。