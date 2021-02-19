貓咪爬到一半被冰封？墨西哥新萊昂州蒙特雷出現詭異景象，當地一棵樹上竟有一隻黑貓被冰住，看樣子好像是爬樹爬到一半直接被冷凍，牠的時間彷彿被瞬間暫停，但詭異的是，牠腳下並沒有任何支點，幾乎是後肢懸空立著，短短42秒影片讓不少人難以置信。

一名民眾於本月17日在蒙特雷(Monterrey)一棵樹上，發現了一隻爬樹的黑貓，但牠卻始終維持同一個姿勢不動，讓人感到相當困惑，發現黑貓身上積了薄薄一層雪，且呈現靜止的狀態，這時才驚覺黑貓似乎已被冰封，在行走間突然被凍住。

網友史達林(Michael Stalin)將影片上傳至網路，引發討論，不少網友嚇著表示「牠是不是遇到《冰雪奇緣》的艾莎了」、「爬樹爬到一半被凍死，感覺事情不單純」、「被凍死前應該都沒力氣了吧！怎麼可能還會爬到樹上」、「感覺像是被按下暫停鍵」，目前尚不清楚貓咪被冰封的原因。

而沙烏地阿拉伯氣象專家阿布拉(Abdullah Al-Misnad)過去曾表示，當動物面對嚴重寒災被冰封時，幾乎不太可能站立死亡，基本上都是呈現蜷曲或坐著的姿勢，先前在哈薩克氣溫下降至零下51度，戶外的牛隻與狗竟離奇站著被冰封住，乍看之下好像還在走路，也懷疑哈薩克的詭異景象可能是人為造成。