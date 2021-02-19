大陸一名飼主日前返鄉過年，期間將愛貓留在住處，並放了足夠的食物，隨時透過手機上的App監控，豈料一日打開畫面後，發現愛貓竟淚眼汪汪的盯著鏡頭看，好像在說「主人，快點回來啊」，讓她頓時心疼不已，最終便決定提早回住處。

根據《每日郵報》報導，江蘇省徐州市一名孟姓女子，養了一隻2歲英國短毛貓「福福」，由於擔心牠不適應新環境，因此日前返回鄰鎮老家過年時，並未帶著「福福」一起，但在行前預先準備足夠的飼料與水，並隨時透過監控鏡頭檢查「福福」的狀況。

豈料孟女在8日晚上開啟App時，發現愛貓就站在前面，而且緊盯著鏡頭看，孟女便喊著「你想念我啊，幾天後我會回家了」，而「福福」一聽到主人的聲音，並不知道是從監視器發出來的，還轉頭看向門口檢查，但卻都未看到任何人，隨後又轉過頭看，似乎已淚眼汪汪，並用前肢拍打鏡頭。

孟女提到，「當我看到這一幕時，我非常傷心」，原本計畫在老家待一個星期，最終決定提前3天返家。如今這一段影片獲得8百萬人按讚，「福福」甚至被稱為「留守貓」，而一般來說，貓流淚可能是因眼睛感染，或淚管阻塞的徵兆，但孟女則表示「福福」很健康，且每次肚子餓或焦慮時，便會流眼淚。