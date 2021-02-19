被財神眷顧！泰國一名男子日前花50泰銖(約新台幣50元)買海螺回家料理，期間竟吃到一顆球狀物，外觀看似像珍珠，但顏色卻呈現橘色，讓全家都非常困惑，經鑑定後才知道此為珍珠之王「美樂珠」(Melo pearl) ，價值可達數百萬泰銖。

綜合外媒報導，44歲卡車司機贊叔(Monthien Chansuk)於本月10日，下班想到妻子想吃海螺，便至春武里府(Changwat Chon Buri)林查班(市Laem Chabang)的漁港，花50元泰銖買海螺回家烹調，豈料兒子吃到一半，發現嘴裡有異物，隨即趕緊吐了出來。

贊叔兒子起初還以為吃到石頭，豈料仔細一看才發現，此異物是一顆橘色球狀物，全家觀察許久後，推測它可能是一顆珍珠，但由於顏色相當特殊，因此也無法確定，隨即便在臉書上PO文詢問，而消息曝光後，也吸引專家前來鑑定，發現此為有「龍珠」美譽之稱的「美樂珠」。

由於美樂珠發現率極低，且無法以人工養殖，因此價值不斐，依品質論其價格，市場價格每克拉高達數千美元，上個月泰國一名37歲漁民尼佑姆德查(Hatchai Niyomdecha)在海邊撿到有美樂珠的海螺，最終以25萬英鎊(約新台幣972萬)被大陸富商買走，目前推估贊叔的美樂珠約750萬泰銖，而此顆美樂珠目前暫時放於銀行保險箱保管。