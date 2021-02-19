古代皇帝擁有佳麗三千，在美女如雲的後宮裡，其實也暗藏心狠手辣的妃子，甚至還有「歷史上最醜的皇后」。西晉晉惠帝司馬衷的皇后「賈南風」，在《晉書》裡被描述「醜而短黑」，不僅專擅朝政，甚至逼害太子，生活淫亂的她特愛美少男。

綜合陸媒報導，賈南風是西晉開國元勛賈充的三女，不僅姿色普通，且性格悍妒潑辣，因此晉武帝司馬炎認為她不適合當太子妃，但最終在皇后楊艷及政治家荀勖等人的推薦下，才同意讓司馬衷娶賈南風，由於司馬衷並不聰明，賈南風為了讓丈夫通過司馬炎的測試，甚至還出招讓人代答，最終騙過司馬炎並獲得認可。

賈南風忌妒心強，假若但看到其他妃嬪有孕，便會將她們打到流產，因此讓司馬衷相當畏懼，所以鮮少寵幸其他妃嬪，司馬炎得知後勃然大怒，曾打算廢掉賈妃，並將其囚禁於金鏞城，但最終在皇后楊芷等人的求情下，賈妃才保住太子妃的位置，待晉惠帝繼位後，賈妃被封為皇后，之後借刀殺人剷除異己，並聯合西晉政治家張華執政十年。

由於賈南風相當兇殘，最終趙王司馬倫假造詔書，並以謀害太子罪名，試圖廢賈皇后，入宮後不久掌管政權，並以金屑酒毒殺賈南風。據史書《晉書》及《資治通鑑》記載中，指賈南風非常淫虐，不只與太醫令程據私通外，甚至經常派人至街上尋找美少男，與其同睡後再加以虐殺，而由於賈南風風評極差，姿色並不出眾，史書更加以醜化，在《晉書》中司馬炎就稱賈南風「種妒而少子，醜而短黑」、「短形青黑色，眉後有疵」，在《世說新語》的「容止篇」也有提到。