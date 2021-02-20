過去一年，受到新冠肺炎疫情衝擊影響，國內部分中小企業因為苦撐不過去，紛紛出現縮編或是倒閉潮，日前就有網友抱怨，過年後被公司資遣，他在無意中發現公司隨即開啟「同職位」的缺額，讓他相當錯愕，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「公司資遣我後又開始徵人」為題，PO文指出，自己在該間公司任職一年，近日卻突然被資遣，沒想到公司又隨即開啟同職缺徵人，讓他相當詫異，哀怨表示「請問各位該怎麼辦啊？雖然可以領失業補助，可是心裡不大好受啊！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「正常新陳代謝，每年固定淘汰某％員工」、「之前某家公司也這樣，過年前大裁員，裁掉八成員工，過完年後又開職缺徵人」、「我是覺得如果有給資遣費，就不要糾結這麼多了」、「任職一年的資遣費也是錢，寧願把你趕走，一定你有什麼東西他們覺得不適合」、「一年的資遣費大概25天的薪水，不多，好聚好散吧，資遣真的算有良心了」、「公司本來就可以淘汰人，被淘汰的是不是應該自己檢討一下？當然，如果不是自己的問題幹嘛要難受？」、「公司培養你一年了還要資遣你，你真的要好好反省了」。

不過也有內行人曝光背後暗黑真相，直言「一年…代表公司認為這職缺是免洗的，不是針對你」、「一年調薪？喔不！找新人試用期比較省」、「能解釋就是你太混，另一個好的解釋是，公司想讓這職位處在新人狀態，並不累積年資」、「累積年資的成本比較高吧，然後缺免洗好找」、「就免洗啊，反正新來的可以開比較低的薪水」。