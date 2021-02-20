相較於現代人退休後，大多選擇就地養老，畢竟生活圈也早就熟悉，然而為何古代大臣辭官後卻有志一同的選擇告老還鄉，不敢多在京城逗留？背後原因耐人尋味！

古代朝廷命官的退休制度與現代大不相同，現代人都是到了一定歲數就會退休，並且選擇就地養老，但古代官員卻沒有明確的退休歲數，通常是身體實在撐不住，又或是不受皇帝待見，才會選擇退休，且多數朝廷命官都選擇告老還鄉。對此，有史學家分析，背後有3大關鍵。

首先是擔心政敵陷害，古代朝廷官員在地方為官，終究會不可避免的捲入派系鬥爭之中，要是退休後還留在京城，很容易被政敵抓到小辮子，不如回老家，遠離是非之地。

其次是怕皇帝猜疑，朝廷官員退休後，難免會有下屬、學生上門拜訪，要是傳到皇帝耳裡，被誤認是羅織黨羽、貪戀權力，恐引起不必要的猜忌。

最後，古代官員對於「衣錦還鄉」這種光宗耀祖的事情還是相當在意的，西楚霸王項羽就曾經說過「衣錦不還鄉，如錦衣夜行」；加上宗族觀念根深蒂固，去世後必須進入自家祖墳，否則抱憾終身，因此告老還鄉自然成為多數人的首選。