「野豬騎士來囉！」這句經典的遊戲廣告台詞，讓不少人記憶猶新，事實上這樣的情節就曾在現實中上演，去年一名日本釣客釣魚釣到一半，無預警的被海中竄出的野豬攻擊，隨即展開一場激烈的「人豬大戰」，讓人看了嘖嘖稱奇。

這起離奇的攻擊事件發生在日本長崎，去年2月24日下午4點半左右，一名50多歲的男釣客前往小江町海邊釣魚，不料卻突然遭到一隻體型碩大的野豬從海中竄出，直接朝他襲來，男子當下立刻被野豬撞飛倒地。

意識到自己處境危在旦夕的他，立刻還手展開激烈的搏鬥，以求自保，男子看準了野豬剛上岸，便直接徒手將野豬的頭強壓入海中，最後耗盡全身力氣，總算將其淹死，這才逃過一劫。而警方接獲民眾報案趕到時，男子已將野豬制伏，送醫後僅左大腿被咬傷。

消息一出，不少人對於野豬從海中竄出的行徑感到震驚，當地員警也表示，雖然過去偶爾會看到野豬在海中游泳，但比較少發生攻擊事件，不禁直呼「我們也嚇到了」，許多網友更笑稱「太狂了」、「去海邊釣魚居然遇到野豬」、「一個值得留傳後代的故事」。

事實上，野豬其實是會游泳的動物，不只日本，台灣蘭嶼也曾有民眾直擊野豬在海面上載浮載沉，當下他們曾試圖靠近，將野豬抓上船，但險遭對方攻擊，於是又跑回岸上拿繩子，最後才成功將野豬綑綁並帶回陸地。