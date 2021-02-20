眾所皆知，武則天是歷史上唯一被承認的女皇帝，擁有高超的政治手腕，其霸氣和聰慧讓後人懾服。然而14歲就被召進宮中的武則天，第一次侍寢唐太宗李世民時，就創下一個驚人的歷史紀錄，至今沒人能打破。

皇帝後宮佳麗三千，當時年僅14歲的武則天進宮後，其實不受李世民待見，她為了吸引對方注意，每天都到李世民去御花園的路上等，某天她在石階上假寐，突然聽到有腳步聲朝她走來，她便一動也不動的緊閉雙眼，直到她感覺被人抱起，睜眼一看，卻已經在李世民的懷裡，這時的李世民已然深深著迷於她的美色。

而李世民臨幸武則天當晚，外頭雷電交加，一道雷突然劈到了宮殿的屋脊之上，眼尖的她看見書櫃即將倒下，嚇得立刻從李世民懷中掙脫，正當李世民因為被拒絕求歡而即將發火之際，看見武則天一個箭步將他護在身後，他才知道屋裡的書櫃被震倒，一個不小心就會砸在他身上。

武則天捨身護他的舉動，讓李世民感動得無以復加，當即下旨，封武則天為才人，賜號媚娘。武則天也因此成為首位還沒有侍寢，就被封為才人的女子，創造了前為古人後無來者的紀錄，歷代王朝無人打破。