農曆春節，不少人攜家帶眷回老家團圓，孩子們最期待的莫過於領紅包，不過就有一名女網友分享家中8歲堂弟的離譜事蹟，指出堂弟的爸爸在台積電工作，過年時包了萬元紅包給他，沒想到堂弟竟然語帶嫌棄的說「太寒酸」，還負氣將紅包扔在地上轉身離去，讓原PO感到相當不可置信，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在《Dcard》分享自己親戚的奇葩行徑，透露堂弟的爸爸在台積電任職，過年時包了一萬多元的紅包給他，沒想到堂弟直接當場拆開紅包袋，一張一張數著鈔票，還嫌棄的跟爸爸說「才一萬多，也太寒酸了吧…」接著二話不說將紅包甩在地上，就頭也不回的走回自己房間。

原PO認為，紅包不過就是過年圖個吉利的象徵，無論金額大小都是長輩的心意和祝福，沒想到堂弟才8歲心態就這麼偏差，讓她搖頭直呼「我8歲的時候，大概還在跟我爸媽盧說要看卡通而已…真感嘆他爸那時沒把他射在牆上，養小孩還不如養狗，我家狗狗還會坐下握手，還不會跟我頂嘴，這位弟弟連狗都不如」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「8歲我還在吃棒棒糖欸」、「我爸要是紅包包給我一萬，我都要磕頭道謝了」、「我小時候敢在送紅包的人面前打開，就要吃一頓打罵」、「這我看到肯定吊起來打欸」、「寵上天了」、「有什麼奇怪的，家教差就是這樣啊」、「現在的家庭教育堪憂，很常看到父母顧小孩的方式，都是丟台手機或平板就完事，基本禮儀也都沒教」、「這感覺是父母平時工作太忙，沒時間陪伴孩子，就從物質上滿足他，久了就被寵壞了胃口變大了，孩子會變這樣父母也有責任，也該檢討」。

也有網友分享周邊親友的奇葩案例，「不會很扯啊！我媽國小老師，之前放學的時候就看到有小一的學生在校門口，因為阿嬤買到他不喜歡口味的麵包，就扁他阿嬤」、「妳這個算什麼，我4歲的姪子因為我不讓他看手機，他很生氣跑去廚房要跟我媽拿刀，說要殺姑姑」。