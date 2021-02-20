企鵝正常為黑白色，但你有看過「黃金企鵝」嗎？比利時一名野生動物攝影師，日前至南極附近的大西洋小島上，拍攝12萬隻國王企鵝，期間在眾多企鵝當中，發現其中一隻閃閃發亮，驚覺牠長著黃色羽毛，隨即對牠進行特寫，直呼「我以前從未見過或聽說過黃色羽毛的企鵝」。

綜合外媒報導，43歲的風景及野生動物攝影師亞當斯(Yves Adams)先前為攝影展做準備，帶領團隊於2019年12月至南大西洋與南極洲，進行為期2個月的探險，當抵達南喬治亞島(South Georgia)的索爾茲伯里平原(Salisbury Plain)時，便停下腳步拍攝12萬隻國王企鵝。

豈料，亞當斯竟發現不尋常的景象，在眾多企鵝當中，竟出現一隻擁有鮮黃色羽毛的企鵝，一下子就抓住牠的目光，隨即他扔下手邊的設備，趕緊拿起相機捕捉，順利拍下世界上獨一無二「黃金企鵝」的身影，亞當斯驚呼「牠落在我們的身邊，感覺像是來到了天堂」。

亞當斯表示，12萬隻國王企鵝棲息於南喬治亞島上，其中只有一隻是金黃色的，「我們真的很幸運，黃金企鵝就落於我們附近，而且還沒有被其他動物擋住，由於海灘上動物很多，我們幾乎也難以移動，如果牠出現於距離我們50公尺之外，就絕對無法看到如此珍貴的畫面」，更推測黃金企鵝可能患白化症，導致牠的細胞不會產生黑色素，所以正常的黑色羽毛則呈現黃白色。

而研究員托馬斯(Daniel Thomas)發現，企鵝會利用黃色素吸引異性，懷疑黃色素是由企鵝自體合成的，該色素與已知的5種鳥類羽毛色素都不同，此顏色可能代表新發現的第6種羽毛色素，且此色素分子與企鵝飲食中發現的色素來源也不一樣，不過目前尚不清楚「黃金企鵝」在異性中，是否具有超強吸引力，或是排斥力。