狗不只對主人忠心，對同伴也是有情有義。巴西塞阿拉州有一隻流浪狗，日前被車撞後，痛苦的倒臥在車道旁，豈料牠的同伴發現後，竟守在旁邊一整夜，當地一間慈善機構發現後，便將狗帶回診所治療，同伴隨後自行跳上車陪同，期間還不斷碰觸試圖讓對方保持清醒，有情有義的表現，讓不少人非常感動。

Absolute hero! 由 Daily Mirror 發佈於 2021年2月17日 星期三

根據《鏡報》報導，伊瓜圖(Iguatu)一隻流浪狗於14日，不幸被汽車撞傷，痛到倒臥在路邊，而牠的同伴發現後，竟守在旁邊一整晚，慈善機構得知後，便派人員前去處理，護理師阿松卡(Marina Assuncao)表示，「由於星期日沒有獸醫師，因此星期一我們便立即派人過去，發現牠們還待在同一個地點」。

阿松卡提到，當她與同事抵達現場後，流浪狗的同伴警覺性非常高，甚至不願讓她們靠近，一番安撫後才取得信任，隨即將受傷的狗帶上車，而陪在旁邊的浪浪也跟著跳上座椅，「牠一直都陪在受傷狗的旁邊，一下舔對方的爪子，一下又用爪子碰觸牠的身體，彷彿試圖讓同伴保持清醒」。

診所餵受傷狗吃藥，並幫牠補充食物與水，不過目前仍無法行走，待獸醫師進一步檢查，確認牠的肋骨與脊椎是否有受傷。而阿松卡對於狗之間的情誼，也感到非常驚訝，推測牠們年齡應該差不多，介於9個月至1歲之間，兩隻狗目前都住在診所裡，營救流浪動物非政府組織Adota Iguatu也在網路上募集醫療費，希望將來有善心人士願意領養牠們。