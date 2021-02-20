日本大阪市有一名鳥飼主，養了一隻呆萌的鸚鵡，經常做出無厘頭的行為，一日發現愛鳥異常地安靜，隨後靠近籠子查看，驚見寵物鳥以「倒頭栽」的姿勢，整隻鳥插進飼料盆裡，看起來似乎已經死了，讓他非常擔心，進一步觀察才知道，原來牠竟然是在睡覺。

推特帳號@egoist_51日前發現，他飼養的鳥非常安靜，因此便好奇的往籠子裡看，驚見寵物鳥的頭朝下，整個埋進飼料盆裡一動也不動，但仔細看會發現，牠的胸口還有起伏，身體時不時會抖動，期間更用腳抓了一下癢，才發現原來這是牠的睡覺姿勢，笑著PO文寫下「睡覺的好方法！」。

不過影片曝光後，不少人都以為鳥過世了，讓他們非常難過，直到看到註解後，才知道原來鳥正在睡覺，而主人@egoist_51也透露，一開始他看到愛鳥這樣睡時，也被嚇了一大跳，身邊的朋友看到後，也都感到非常擔憂，以為鳥出了什麼事，之後才知是虛驚一場，面對主人的焦急，與鸚鵡安穩睡覺的模樣，形成相當有趣的對比。

由於鸚鵡「倒頭栽」睡姿非常少見，甚至有養鳥的飼主也表示，從未看過他們家的鸚鵡這樣睡，不過也有人貼出相同睡姿的鸚鵡照。不少人直呼「這樣睡不怕落枕啊」、「這一隻鸚鵡上輩子可能是蝙蝠」、「沒有看註解，真的會以為牠死掉了」、「鸚鵡：我正在享受鳥生，主人著急什麼啊」。