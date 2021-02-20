美國阿拉斯加一名女子，日前與家人至雪地露營，期間至帳篷45公尺外的簡易廁所如廁，當她坐上馬桶後，驚覺臀部似乎被咬，趕緊起身離開馬桶，起初還以為是被松鼠等小動物咬，沒想到低頭看到一張「黑熊」的臉，嚇得她趕緊蓋上馬桶蓋離開，所幸傷勢並不嚴重。

She was given the scare of a lifetime 😨 由 Daily Mail 發佈於 2021年2月19日 星期五

根據《每日郵報》報導，夏儂(Shannon Stevens)13日與哥哥艾瑞克(Erik)及其女友，至阿拉斯加偏僻雪地露營，期間在營地的篝火旁烤香腸，夏儂突然尿急便獨自離開，至距離帳篷約45公尺的外屋簡易廁所小解，豈料當她坐上馬桶後，驚覺臀部似乎被咬，嚇得她連忙起身並放聲尖叫。

哥哥艾瑞克(Erik)聽見尖叫聲，立即趕來尋找妹妹，發現夏儂正在處理傷口，起初還以為她是被松鼠或水貂等小型動物咬傷，直到他拿著手電筒至馬桶內查看，憶述「當我掀開馬桶坐墊後，發現底下有一張黑熊的臉，越過馬桶孔與我對視」，隨即他蓋上馬桶蓋，拉著夏儂逃回帳篷。

隨後夏儂用急救箱稍微處理傷口，儘管有流血，但所幸傷勢並不嚴重，隔天起床後，他們發現帳篷外到處都是熊的腳印，就連火坑也被掀翻，不過熊已經離開，以留下的腳印來看，黑熊越過積雪後，便朝戶外廁所走去，推測牠可能是聞到烤香腸的味道，因此才在附近出沒，之後又從後門底部的開口鑽進戶外廁所。

阿拉斯加漁獵局野生動物學家科賀(Carl Koch)表示，夏儂的傷口可能是被抓傷而非咬傷，且夏儂被熊攻擊後幾日，附近民宅也有熊出沒，當時屋主曾對熊喊叫驅趕，但熊卻沒有任何反應，也沒有靠近屋主，好像在冬眠中行走，指可能鮭魚產量銳減、漿果收成不豐，導致今年冬天創下黑熊最頻繁出沒的紀錄。