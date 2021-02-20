修路意外挖出寶貝！英國在2017年至2018年間，對A14公路進行重大升級工程，期間意外發現300多塊羅馬時期的磨石，擁有2000多年的歷史，其中一塊經雕刻過的磨石上，還發現男性陰莖的形狀，讓考古學家直呼「相當罕見」。

The rock-hard discovery was actually uncovered during works on the A14 由 Metro 發佈於 2021年2月19日 星期五

根據《BBC》報導，劍橋郡A14公路的劍橋至杭亭頓(Huntingdon)路段於2017年至2018年間，政府砸下15億英鎊(約新台幣586億)進行升級工程，期間「MOLA Headland Infrastructure」與「Oxford Archaeology」組成考古團隊，在該路段的土壤裡，發現300多塊研磨穀物用的磨石。

進行初步分析後，發現這些磨石擁有2000年的歷史，可追溯至羅馬帝國時期，由於有些磨石被發現時已碎裂，因此近期考古學家依磨石紋理拼接回去後，才看清楚磨石的原貌，發現其中一塊上面竟有陽具的雕刻，由於這些磨石先前碎裂嚴重，導致有很長一段時間被當成普通石頭，甚至作為枕石使用。

考古負責人夏洛克(Steve Sherlock)表示，「無論任何時期，有經雕刻裝飾的磨石都很稀少，在全國約2萬塊已知的磨石中，僅發現4塊這樣的羅馬磨石」，而陽具的形象在羅馬時期，被視為力量與陽剛的重要象徵，羅馬軍團在戰鬥前，甚至會配戴刻有陽具的護身符，此作法在當時相當普遍，認為這能為他們帶來好運，而這些磨石也相當重要，更是羅馬帝國佔領大不列顛島的證據。