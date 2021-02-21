最近網路流傳著一段紅毛猩猩和女遊客拍合照的影片，過程中這隻猩猩相當不安份，不僅強壓女遊客的頭以親吻臉頰，甚至還伸出「鹹豬手」襲胸，讓女遊客感到非常尷尬且哭笑不得，影片曝光之後也引起網友熱議，眾人紛紛暴動直呼：「想重新投胎」。

紅毛猩猩在拍照的過程中，不但一直強吻女教練的臉頰，甚至還伸出雙手襲胸。(影片來源/Facebook/Oummy_thebootymaker)

根據外媒報導，泰國女健身教練坎亞帕特（Kanyapat Siripak）日前到當地的野生動物園遊玩，並和園區內的紅毛猩猩合照，從側拍影片中可以看到，這隻紅毛猩猩穿著黑色的內褲，在飼養員的口令之下擺出了許多姿勢，不過牠十分熱情，做出不少親密動作，像是背後環抱、親吻手背和躺在大腿上等。

但隨著時間流逝，紅毛猩猩的動作也越來越誇張，先是送上連環親親，之後還強壓坎亞帕特的頭來親吻臉頰，最後更放出大絕招，直接從背後伸出雙手襲胸，臉上還露出「色瞇瞇」的笑容，這突然的舉動讓坎亞帕特嚇了一跳，只能尷尬地苦笑著，不斷向後退縮，想要逃離這兩隻「鹹豬手」。

儘管被紅毛猩猩「伸出狼爪」，坎亞帕特始終保持著友善的微笑，她表示猩猩相當可愛，在場所有人都因為牠笑得很開心，並且認為這隻猩猩肯定受到了很好的照顧。

但善待動物組織（PETA）也提醒，動物本身的免疫力本來就不高，在新冠肺炎流行期間，遊客們到動物園和動物接觸、互動，極有可能將牠們暴露在染疫的高風險中，呼籲當局政府應該禁止動物和遊客一起合照的行為。