很多寵物溝通師不喜歡接走失個案，因為這非常仰賴視覺接收，必須可以看出走丟毛孩所在的位置，以及附近有什麼樣的景物，才有辦法提供線索給主人按圖索驥。

一般毛孩走失時可能會很緊張，講不清楚自己在什麼地方或附近有什麼地標，如果不屬於視覺類型的溝通師，幫助有限，容易錯失黃金協尋時間。

所謂視覺型，就是可以接收到毛孩丟過來一個個的圖像包裹，我很少接收到畫面，所以不敢碰走失協尋。

這類溝通師很容易描繪出「你家寶貝喜歡待在有紅欄杆的地方睡覺」、「牠平常最愛躺的地方上面有一個枕頭」之類，場景跟顏色都鉅細靡遺，因為很容易驗證，最取信於鏟屎官。

有些則會有體感感應，毛孩身體哪裡不舒服，連線時溝通師也會感同身受在相同部位出現疼痛，通常這種情況就會提醒主人注意，趕快帶去給獸醫師檢查看看。

我有一兩次印象深刻的經驗，一次是在為離世的狗狗進行溝通的過程中，才聊到第二題，我就沒來由的淚流滿面，原來是毛孩極度思念主人而哭泣，我共振了牠的頻率；另一次是一隻腹膜炎離世的貓咪，溝通過程我腹痛如絞，明顯感覺到牠還沒有脫離病痛。

多半時候我比較容易感應到的是毛孩的情緒，有次跟一隻鬼靈精怪的喵喵阿珠聊天，牠是主人預約溝通中的其中一隻，話多又愛現，但可以感受到旁邊的汪汪阿肥焦急地催促，希望我趕快中斷跟阿珠的談話，快點輪到牠。

阿肥汪汪雖憨厚卻極其敏感，原本我看主人羅列的問題並無不妥，不過就是想知道阿肥想不想回去見一見前主人？如果家裡再多一隻喵星人，牠願不願意等等，都是很普通的問題。

但當我依序一個個問了阿肥之後，牠卻很緊張地問我：「媽咪是不是不要我了？」我納悶牠哪來這種想法？仔細再看一遍問題，原本各自沒有關聯，但再加上牠的回答之後，竟然就這麼剛好，串成一篇主人打算遺棄牠的故事，讓心思纖細的阿肥產生了不必要的聯想。

我趕緊安撫牠：「阿肥乖，鏟屎官沒有這意思啦！你的主人可是把你當作寶貝呢！」

原來主人最近在外救了一隻浪喵，打算收編，又怕家裡的「原住民」介意，所以才要我先問一下，怎料多慮的阿肥誤會了主人的意思。

這是我第一次明顯有畫面感的一次溝通，「看到」阿肥汪汪焦急得快哭出來的畫面，而牠鬼靈精怪的室友喵喵阿珠，竟在一旁調侃牠，還頑皮地裂嘴一笑。那兩隻的表情，真是讓我印象深刻啊。