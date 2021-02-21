婚姻關係最重要的就是對另一半忠誠，如果出軌被抓包，還執意要跟小三在一起，恐怕連家人也無法忍受！泰國一名男警瞞著妻子偷吃，甚至還沒和正宮離婚，就急著把小三娶進門，誇張的行徑連自己的媽媽都看不下去，帶著媳婦直闖婚禮現場，不但出言痛罵，還出手暴打兒子，引發各界關注。

男警和妻子已經結婚15年還育有2女，目前已有警方介入調查，小三也慘遭停職處分。(影片來源/Facebook/คลิปเด็ดแชร์กัน)

根據《曼谷郵報》報導，這名男子是一名警察，和妻子結婚15年，育有2個15歲和5歲的女兒，不過在1年前他卻背著另一半偷吃，儘管妻子早已知情，卻始終沒有抓到證據。

最近有朋友告知妻子，丈夫將和小三舉辦婚禮，起初她還不相信丈夫真的會這麼大膽，而且他的表現也非常正常，一直和自己待在家中，然而幾天後，丈夫卻突然說自己要到外地值晚班，妻子立刻察覺不對，當場和丈夫攤牌，並勸他要三思，但對方堅持不承認，「誰要結婚？我是真的要去值夜班！」。

本月18日，妻子直奔小三位於猜那（Chai Nat）的家，沒想到竟真的撞見婚禮現場，讓她備感震驚和難過，正準備衝進會場時，卻被丈夫阻攔，說她並不是受邀參加婚禮的賓客，要她馬上離開，狠心舉動讓妻子傷透了心。

不過在其他流出的影片中，竟有另一名女子代替妻子衝進會場，不斷出言痛罵男子，還憤怒地猛打他的後腦勺，突如其來的行為讓一旁祝禱的僧侶和小三都嚇一大跳。據悉，這名動手打人女子正是男子的媽媽，因為不滿兒子對婚姻不忠，才會忍不住出手。

影片曝光後，這名媽媽被網友稱為「國民好婆婆」，她在採訪時也透露將會力挺媳婦到底，向小三提出告訴；另外，因為男子還沒和妻子離婚就又迎娶小三，他的警察上級在得知消息後已經介入調查，而這名小三也被任職的銀樓給停職，結局相當大快人心。