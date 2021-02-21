古代封建王朝的皇帝都會興建陵寢，替自己死後做打算，除了準備奢侈豪華的陪葬品外，還會派人專門看守皇陵。而清朝正是最後一個封建王朝，不過如今都已經滅亡超過100年了，為何還有守陵人持續工作、看守皇陵呢？又是誰給他們發放薪水的呢？

根據《搜狐》報導，大部分人都會認為守陵人是低下卑微的職務，但在清朝卻不是如此，事實上，當時朝廷會派遣滿族上三旗的八旗子弟專門去看守皇陵，他們的收入也以朝廷給予的俸祿為主，依照職務品級的高低按月領取薪水和生活用品，還給他們安排專門的住處，待遇十分優渥。

不過這群守陵人的工作也不只是守陵那麼簡單，職責還包括了皇陵內的內務、禮儀、日常維修和祭祀活動等，而且每個守陵人之間的分工也非常明確；在大部分的情況下，這個工作是終身的，並且需要子承父業，世世代代守護皇陵。

清朝滅亡後，清朝皇族失去了大部分的權利和金錢，自然無暇顧及皇陵，民國政府為了防止重要文物被盜墓者奪去，專門派遣衛兵前來幫忙看守、進行妥善保護，但也有一部分的清朝守陵人因為對祖先的尊敬而留了下來。

到了如今，基本上都是由政府相關單位派遣的公務員執行維護皇陵的工作，因為這裡代表著過去的歷史，埋藏許多非常重要的文物，仍然需要防止盜墓者前來偷盜，但還有一些守陵人因為觀念根深蒂固，認為守陵就是他們一生必須做的事情，所以出於自願，無償地繼續留在這裡。