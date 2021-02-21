現代思想開放，大部分人都追求自由戀愛，但仍有觀念較為保守的家庭，會替子女安排結婚對象。馬來西亞一名女網友最近在推特上分享了自己的婚姻故事，她聽從父母的安排，和一名從未見過面的男子訂婚，5年期間兩人都沒有聯絡，直到要註冊結婚的時候，對方才透過身分證照片得知她的長相。
綜合外媒報導，這名女網友「@tolibul_ilm」在推特發文，透露自己來自保守的穆斯林家庭，5年前在父母的安排之下，和一名從沒見過面的男子「口頭訂婚」，不過對方當時正在國外進修，因此這段婚姻一直沒有更進一步的發展。
不過，兩人訂婚後在社群軟體上相互加了好友，但卻從來沒有聯繫過對方，而且因為宗教信仰的關係，推主不得在公開場合拿下「尼卡布面紗」，導致未婚夫從未見過她的真實長相。
直到前陣子，未婚夫從國外回到馬來西亞，也決定要履行婚約，在2020年12月註冊結婚，但這卻讓推主非常擔心，害怕自己的長相不夠出眾，未婚夫看到後會因失望而悔婚。
所幸在註冊結婚當日，未婚夫一看到身分證上的照片，就立刻大讚她漂亮，還表示願意接納她的所有缺點，感情「長跑5年」的兩人最終也順利完婚。推主還透露自己的丈夫是一名宗教師，認為他所受到的家庭教育一定非常好，所以不擔心自己婚後會感到後悔。
文章來源：OH MY MEDIA
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