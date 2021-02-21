現代思想開放，大部分人都追求自由戀愛，但仍有觀念較為保守的家庭，會替子女安排結婚對象。馬來西亞一名女網友最近在推特上分享了自己的婚姻故事，她聽從父母的安排，和一名從未見過面的男子訂婚，5年期間兩人都沒有聯絡，直到要註冊結婚的時候，對方才透過身分證照片得知她的長相。

Tiba2 rasa nak up gambar ni ❤.

Respect dekat org sebelah ceq. Sepanjang 5 tahun pertunangan, takpenah mintak nak tgk muka walaupun benda tu dibolehkan dan mmg kena tgk pun kalau ikutkan hukum dlm islam. Tp beliau dah rasa cukup dgn wakilkan umi dan nabilah utk tengok muka ceq. pic.twitter.com/8qGpAWFCdj — محب الحكمة (@tolibul_ilm) February 16, 2021

綜合外媒報導，這名女網友「@tolibul_ilm」在推特發文，透露自己來自保守的穆斯林家庭，5年前在父母的安排之下，和一名從沒見過面的男子「口頭訂婚」，不過對方當時正在國外進修，因此這段婚姻一直沒有更進一步的發展。

不過，兩人訂婚後在社群軟體上相互加了好友，但卻從來沒有聯繫過對方，而且因為宗教信仰的關係，推主不得在公開場合拿下「尼卡布面紗」，導致未婚夫從未見過她的真實長相。

Alhamdulillah. Terima kasih byk2 buat mama papa, umi abah. Qasa mcm berita dh basi. Tp nk up kt sini jgk sbb kt sini qasa bebas sikit, haha. Doakan ceq jadi solehah sikit nohh, perangai entah apa2 ni, dahla nikah dgn tok guru. Harap buleh jd baik sikit pahni. pic.twitter.com/tCx8TwKJlA — محب الحكمة (@tolibul_ilm) December 13, 2020

直到前陣子，未婚夫從國外回到馬來西亞，也決定要履行婚約，在2020年12月註冊結婚，但這卻讓推主非常擔心，害怕自己的長相不夠出眾，未婚夫看到後會因失望而悔婚。

所幸在註冊結婚當日，未婚夫一看到身分證上的照片，就立刻大讚她漂亮，還表示願意接納她的所有缺點，感情「長跑5年」的兩人最終也順利完婚。推主還透露自己的丈夫是一名宗教師，認為他所受到的家庭教育一定非常好，所以不擔心自己婚後會感到後悔。