大陸河南一處村莊在近一個月以來，一直有一條約2公尺的大蛇出沒，每天準時爬上墳頭曬太陽，神奇的行徑讓村民們都嘖嘖稱奇，沒想到消息傳出後，竟引來大批民眾前來「賞蛇」，甚至還有人把牠當作「蛇神」焚香膜拜！

綜合陸媒報導，這起事件發生於商丘寧陵縣柳河鎮趙爾莊村，這條長約2公尺的大蛇從去年農曆12月開始出沒，盤據在墳頭上曬太陽，而且幾乎每天都會在10點現身，到了下午3點多才離開，加上牠的個性非常溫順，看到人不會怕也不會攻擊，當地村民都覺得這條蛇非常具有靈性。

沒想到消息傳開後，附近鄉鎮的居民都紛紛走路、驅車前來圍觀，這條大蛇所處的墳頭儼然成為最新的「打卡景點」，有民眾爬到一旁的樹上，就只為了看見牠一眼，該地農田的麥苗也被這些圍觀群眾給踩壞，農夫不得已只能立起告示牌：「文明觀蛇，靠邊走，腳下留情」，避免農作物再被破壞。

此外，有不少人帶來了紙錢和祭品，在現場焚燒祭拜，似乎將曬太陽的大蛇當作「蛇神」；從現場的多個影片中還可以看到，周邊有小攤販在販售零食，如同新的市集，村民透露，雖然當地派出所和村委都不讓群眾在這裡圍觀大蛇，但還是有許多人不顧勸告，偷偷來到這裡。

面對這種狀況，當地的柳河鎮政府在19日出示公告，解釋因為最近氣溫上升，之前在冬眠的蛇才會出來曬太陽補充能量，一切純屬自然現象，指稱民眾祭拜曬太陽的蛇是「封建迷信」的行為，目前已經驅趕聚集的看蛇人，並對他們進行批評教育。