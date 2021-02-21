去年底有遊客不慎將鞋子掉落在美國佛州一間動物園的鱷魚池中。沒想到裡面一隻貪吃的3公尺巨鱷見狀竟秒吞下肚，讓所有人傻眼，鞋子也就這樣卡在牠體內，遲遲無法排出。直到最近獸醫團隊替牠動手術後才終於取出，也因為鱷魚手術十分罕見，瞬間成為網路上熱門話題。

根據《CNN》報導，佛羅里達大學獸醫學院表示，去年12月有遊客到佛州聖奧古斯丁鱷魚園區兼動物園參觀時，將一隻球鞋遺落在鱷魚池中，沒想到裡面一隻身長3.2公尺、體重155公斤的尼羅鱷阿努克（Anuket）竟貪吃大口吞下肚。

If the shoe fits your fancy …. swallow it? Not a good idea! This 10.5-foot, 341-pound Nile crocodile, named Anuket, came... 由 University of Florida College of Veterinary Medicine 發佈於 2021年2月15日 星期一

而取出鞋子的過程可以說是一坡三折，一開始園區獸醫弗瑞斯（Garrett Fraess）將整隻手伸進阿努克的嘴巴裡，試圖用手將鞋子拉出食道，卻宣告失敗。接著，大型動物外科醫生比德茲基（Adam Biedrzycki）在鱷魚身上開了一道切口，想將鞋子從胃部擠壓到食道再取出，但還是以失敗告終。

最後比德茲基決定將阿努克五花大綁，直接做開胃手術，這才成功取出鞋子，目前阿努克已經返回園區休養，整場手術都由佛羅里達大學獸醫學院全程紀錄，公開後，罕見的畫面也引起各界關注。園方則表示，阿努克的手術雖然很成功，還需要一段時間才能完全恢復健康，再次與遊客見面。