清朝是歷史上少數不是由漢人建立政權的年代，從1644年入關統治的200多年間，滿人和漢人之間就有著極大的地位差距。最顯著的例子就是，只有滿族女子有資格成為皇帝的嬪妃，漢族女子則大多淪為宮女或是卑微的奴婢，但究竟要怎麼判斷女子是漢族還是滿族呢？其實只要看「私密處」便可以知道。

滿族人起源於女真部落，從入關後就一直積極同化漢人，推行「剃髮易服」政策。其中，從古代女真人流傳下來替女兒1耳扎上3個耳洞、戴耳飾的傳統習俗，稱為「一耳三鉗」，富貴人家會用金、銀、翠、玉等材料製作耳環，窮困者則會用銅圈代替。但漢人並沒有這種習慣，就算有戴耳環也頂多是「一耳一墜」。

此外，漢人女子因為承襲以前「三寸金蓮」的審美觀念，女子「纏足」從北宋開始後，一直到明朝都還十分盛行。但清朝開始卻禁止滿族婦女效仿，皇太極、順治皇帝和康熙帝甚至曾下詔嚴格禁止，被抓到擅自纏足者，還會遭受流放3千里以外的刑罰。

雖然對保守的古代女子來說，耳朵和腳都是非常私密的部位，不能隨便給別人看到，卻也是最快判別滿漢2族人身分的方法，同時也能看得出2族人之間的文化差異。