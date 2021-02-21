紙娃娃是以前一種切成薄紙的娃娃玩具，可以配合不同紙製的衣服，折疊後扣在娃娃上，但也因為經常被說像「紙紮人」，衍生出許多恐怖傳說，成為不少人童年揮之不去的陰影。日前有人在臉書上發起討論，不少網友也分享自己的恐怖經歷。

一名網友昨（20）日在臉書社團「靈異公社」發問，想知道現在小朋友還會不會玩紙娃娃？原PO透露，以前經常聽同學流傳「七月半要收好，以免紙娃娃爬起來找你，或是拿刀傷害你」的傳說，處理方式多半都是拿去燒掉或是用重物壓著。他認為雖然有些小朋友看到喜歡的卡通人物動起來會很開心，但他自己對紙娃娃的傳說是感到害怕且深信不疑的。

文章曝光後引起不少人的共鳴，紛紛留言，「七月的時間怕的要死」、「我都一直放在枕頭旁邊等他爬起來走，可是每次都等到睡著」、「小時候都用裝蛋捲的鐵盒裝，玩好放神明廳才不會怕」、「七月一到就全都收起來不敢碰」、「紙娃娃我超愛，但七月還是會用重物壓一下」。

其中，有網友就分享自己恐怖的親身經歷，「我跟我妹有次農曆七月把紙娃娃放鐵盒收起來，睡覺的時候夢到它們跑出來，有一個還掐我妹脖子，嚇醒後才發覺是夢，但是打開鐵盒後卻發現那個掐脖子的紙娃娃不見了，怎麼也找不到，我妹也開始連續好幾天做惡夢。直到鬼月結束惡夢的情況才減緩，這事情也就這樣被遺忘了。沒想到有一天在整理棉被時，紙娃娃本人竟從棉被中飄出來掉在我們面前，我們嚇死了，馬上拿去燒掉」。