大陸北京一名獨居女子除夕夜洗澡時，浴室門竟突然壞了，她被反鎖在裡面長達30個小時，期間還睏得在馬桶上睡著，醒來後又餓又渴，只能用自來水充飢，所幸她靠著敲擊水管的聲音，成功引起鄰居注意，最後在初二終於順利脫困。

女子受困在浴室中30小時，又餓又渴的她只能飲用自來水充飢。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

綜合陸媒報導，這名女子在除夕當晚和平常一樣進浴室洗澡，她隨手關上了門，但並沒有從裡面上鎖，然而洗漱好之後，門竟打不開了，只能聽見把手在轉動的聲音，門鎖卻沒有任何動靜。

由於女子沒有把手機帶進浴室，沒辦法透過電話找人求助，她只能想盡各種辦法逃脫，甚至拆下了蓮蓬頭擊碎門上的玻璃，試圖伸手從外面開門，但破碎的空間太小，最後仍是以失敗收場。

無奈之下，女子開始嘗試向外求援，她先用語音喚醒了家裡的人工智能裝備，讓自己可以判斷當下的時間，每隔一個小時就對外大聲呼喊，不過卻沒有任何人聽見，女子中途還累得在馬桶上睡著，醒來後覺得又渴又餓，只好先飲用自來水充飢。

一直無法逃脫的女子相當著急崩潰，「我真的很絕望，就我不知道怎麼辦了，腦子裡想了很多（方法）」，後來她靈機一動，決定每隔一小時就大力敲擊一次浴室內的水管，試圖用噪音來引起鄰居注意，幸好在初二凌晨時被樓下的鄰居聽見，立刻替她報警並叫來了鎖匠，才終於順利脫困，結束長達30小時的驚魂記。

開鎖的過程中，鄰居還一直陪在門外，不斷給她加油打氣，開鎖師傅聽聞她很久沒吃東西，也特地買來牛奶和麵包給她，女子對此相當感動和感謝，除了答應要請鄰居吃飯報答外，也準備做一面錦旗送給開鎖公司，以表達對師傅救命之恩的謝意。