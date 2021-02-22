澳洲一名潛水員和家人到海邊潛水，意外目擊一場激烈的「偷襲戰」，一隻海鰻潛伏在礁石背後，等到章魚靠近時快速游出，張開大口朝著牠的腿咬下，之後還使出大絕招「電鑽式旋轉」，幾秒的時間就扯下對方一條腿，讓章魚嚇得落荒而逃。

鰻魚埋伏在轉彎處偷襲，咬住章魚後就開始瘋狂旋轉，成功扯下牠的一條腿。(影片來源/YouTube/Chris Kreis)

根據《每日郵報》報導，潛水員克里斯（Chris Kreis）和他的妻子、兒子一起到位於雪梨拉佩魯茲（La Perouse）附近的裸島（Bare Island；又譯作禿島）海域探索岩礁，他們在海底看見了許多的章魚，其中一隻體型較大的章魚正用觸手摸索著岩石向前進。

然而下秒卻突然有一條海鰻從轉彎處快速竄出，張開大嘴就朝著章魚攻擊，從克里斯拍攝的影片中可以看到，章魚的反應也很靈敏，發現危機後立刻就對海鰻的臉噴射墨汁，不過卻沒有任何用處，海鰻緊咬住牠的觸手後，就使出大絕招「電鑽式旋轉」，不到幾秒的時間就將觸手給扯下。

激烈的打鬥將海底的沙子全都揚起，受傷的章魚趁著混亂之際急忙逃離現場，而海鰻也在這之後迅速消失不見。克里斯透露，那隻章魚看起來非常震驚，雖然受傷了，但很幸運地仍然活著；對於目擊這場「偷襲戰」，克里斯也感到非常驚奇，直言自己潛水30多年的時間，從未看過這種場面。

報導也指出，在世界各地的溫帶、熱帶水域中，都可以發現海鰻的存在，牠們具有長形的身體和牙齒，通常以魚類、章魚和甲殼類為食；而受傷的章魚雖然少了一條觸手，但還是可以重新生長回來。