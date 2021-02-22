狗狗真的是人類最忠心的伙伴！泰國一名駕駛日前開車在馬路上，突然發現前方有一隻流浪狗在路中央徘徊、阻擋車輛，湊近一看才知道，原來是有一名老奶奶要過馬路，狗狗才會幫忙擋下車子，好讓她安全通過，暖心的舉動讓駕駛和網友們都非常感動。

根據《每日星報》報導，這起事件發生在泰國的沙拉武里府（Saraburi province），當時駕駛尼魯特（Nirut Muangwong）正在馬路上開車，前方突然有一輛白車以非常緩慢的速度行駛，甚至一度停在馬路正中央，詭異的行徑讓他感到非常不解，直到開近了才發現有一隻流浪狗擋在白車車前。

從行車紀錄器畫面中可以看到，不遠處有一名行動緩慢的老奶奶正在穿越馬路，而這隻流浪狗就這樣徘徊在兩輛車前面阻擋，還不時回頭觀察奶奶的情況，奶奶發現車子都被擋下後也急忙加快腳步，順利抵達馬路另一側，狗狗見奶奶平安後，才開心地搖搖尾巴、走回路邊。

流浪狗貼心的行為被尼魯特分享到《Tiktok》上，引起眾多網友關注，影片發布至今，觀看次數已經突破51萬，大家看完後都感到非常暖心，紛紛留言稱讚：「這真的太可愛了，也感謝你們兩輛車願意停下來」、「狗絕對是人類最好的朋友」、「牠搖尾巴的樣子就像是在和你們道謝」、「這隻狗太聰明了，牠還會回頭看奶奶的狀況」、「超級英雄其實就在我們身邊」。