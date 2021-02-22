哈士奇的外表雖然看起來威猛、冷酷，但卻常常做出令人哭笑不得的事情，這樣的反差萌也讓牠們有了「二哈」的稱號。泰國一間銀樓近日配合警方進行模擬搶劫，同時老闆也想藉機測試自家哈士奇，沒想到假歹徒都已經持槍奪走金飾，老闆也喊了無數次牠的名字，哈士奇始終躺倒在地上「裝死」，讓網友們全都笑翻了。

哈士奇只有在歹徒進入店內時睜開眼睛，之後就再也沒有其他動作。(影片來源/YouTube/นุงลัคกี้ ไซบิเรียนเซินเจิ้น)

根據泰媒報導，本月17日當地某間銀樓配合警方進行模擬搶劫，從監視器畫面中可以看到，哈士奇Lucky最初躺在側邊櫃台前面，接著一名戴著口罩、身穿黑衣的男子持槍闖入店內，威脅老闆將金飾交出來。

老闆非常配合地演出害怕的情緒，期間還不斷呼喊著愛犬的名字「Lucky」，不過Lucky只有在假歹徒進入店內時把眼睛張開，之後全程都處於0反應的狀態，就算對方已經成功奪走金飾，Lucky依舊躺在原地「裝死」，完全沒有要理會主人的意思。

老闆事後也在臉書粉專上PO出影片，無奈笑說：「當搶匪來搶銀樓時…Lucky你真的不幫幫我嗎？」，不過老闆也表示不會因此責怪Lucky，因為牠帶給自己很多的歡樂和幸運。

影片曝光後，不少網友都忍不住爆笑，紛紛留言：「二哈不意外啦」、「搞不好牠也知道是模擬搶劫，如果是真的肯定會猛咬搶匪的腿！」、「二哈生存技能滿分」、「狗：我試過了，但我真的起不來」、「我本來很想養一隻哈士奇的，但看了這個之後…還是算了吧哈哈哈」。