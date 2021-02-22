外出旅遊住得舒適很重要，不過每間飯店的裝潢、格局不盡相同，有時候某些特殊設計並不是所有人都可以接受，像是有些飯店的浴室喜歡採用透明玻璃，有女網友對此感到非常困惑和尷尬，文章一出立刻引發共鳴，但有老司機揭開這種設計其實是有用途的。

一名女網友在《Dcard》上發文，透露自己和男友或家人外出旅遊，住宿時常常會遇到房間內採用「半透明」設計的浴室，就算有一些可以轉變成霧面，或另外加裝窗簾，但如果和家人出遊住到這種房間，還是會充斥著滿滿的尷尬，甚至之前還碰過只能霧面一半的浴室，讓她相當崩潰不解，好奇詢問其他網友：「大家真的覺得跟伴侶入住旅館時，這種可以偷窺的玻璃很有情趣嗎？」。

文章一出，有不少人都對PO主的文字產生共鳴，在留言處分享自己的尷尬經驗，「有些就算有窗簾還是會看到人影，我也是很問號，是覺得這種若隱若現的洗澡畫面很棒嗎？」、「那時跟著我爸媽出門旅遊，結果遇到這樣的浴室，我直接索性不洗，等爸媽早上去吃早餐，我再自己洗」、「之前國小畢旅也是住在透明浴室的飯店…應該是太尷尬我的記憶直接選擇性空白」。

不過也有專業網友出面解釋這種透明浴室背後的真正用途，「之前有人說怕進去洗澡出來錢包手機全部被偷」、「其實這種設計只是為了讓房間整體看起來比較大間」、「我之前去參訪，飯店講解是比較容易照看小孩與視覺會比較寬敞明亮」、「目的是1、增加視覺空間效果；2、避免你一直開著燈，節約能源；3、玻璃取代磚頭，造價較低，整體地基承載重量也減輕不少，並且在未來需要整修房間時，能直接取下玻璃進行改造」。