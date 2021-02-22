英國一名男子在街上和另名陌生女子發生爭執，女方在過程中突然強吻該名男子，甚至咬下他舌頭一塊肉，當他將舌頭肉吐出來時，竟飛來一隻海鷗將舌頭肉一秒吞下肚，讓該名男子當場傻眼。

根據《紐約郵報》報導，2019年的8月1日晚間8點左右，愛丁堡市一名男子麥肯齊（James McKenzie）在路邊與27歲的陌生女子瑞安（Bethaney Ryan）發生爭吵，過程中麥肯齊氣得握緊拳頭朝瑞安走去，瑞安見狀反而將麥肯齊一把抓住，用力強吻，並直接咬斷他2至3公分的舌頭。

麥肯齊痛得將瑞安推開，並將被咬斷的舌頭肉吐了出來，沒想到這時突然飛來一隻海鷗，就這樣直接將那塊舌頭肉叼走。事後滿口是血的麥肯齊被緊急送往醫院治療，但因為少了一塊舌頭無法進行手術，他的舌頭也因為無法接回失去功能。

本案近日開庭審理，檢察官狄克森(Susan Dickson)表示，本月18日瑞安在法庭上已經對自己的攻擊行為認罪，法官考量到此案的嚴重性，決定延至今年稍晚的時間再做宣判。