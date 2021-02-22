美國一名3寶媽無意間在Google Map上發現一座位於太平洋的神祕島嶼，外觀竟然激似男性的生殖器，為了證明不是自己P圖的照片，她特地在臉書上公布該座島嶼的座標，讓所有網友看了都不禁嘖嘖稱奇。

根據英媒《每日郵報》報導，美國底特律一名３個孩子的母親沃爾塔吉歐（Joleen Vultaggio）日前透過Google Map的衛星雲圖，欣賞太平洋上的美麗島嶼，沒想到卻意外發現一座形狀如同男性陽具的神秘陸地，讓沃爾塔吉歐嚇了好大一跳。

為了證明自己所言不假，她馬上在地圖上標註記號，並和網友分享該座島嶼的座標位置。沃爾塔吉歐更進一步透露「我沒有去測量它多大，但依照它在海洋中的位置，看起來相當巨大。」

事實上，該島約500公尺長，名為「特里尼蒂島」（Trinity Island），和附近的地標烏韋阿島（Ouvéa Island），同為法國在太平洋的海外領土，新喀裡多尼亞羅雅提群島省的一部分。烏韋阿島常住人口約有3000人，以絕美的海灘風景聞名，已故日本作家桂森村（Katsura Morimura）曾在烏韋阿島上居住一段時間，並以島為背景，寫了一部著名愛情小說《最接近天堂的島嶼》（The Island the Closest to Paradise）。

沃爾塔吉歐也因為一直對挖掘世界上有趣的見聞很有熱忱，在臉書上創立了粉絲社團，專門讓網友交流在Google Map上的特殊發現。