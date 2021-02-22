不少老人家養成節儉的習慣，東西總是用到壞掉還捨不得丟。日前一名網友發現阿嬤的手機壞掉了，想買一支新的給她，阿嬤卻堅持不要，最後她想出一妙招，擲筊問過世的爺爺可不可以用他留下的「手尾錢」買手機給阿嬤，果真馬上得到答應的「聖杯」，讓她感動到忍不住鼻酸落淚。

一名女網友今（22）日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她阿嬤因為眼睛不好，常常不小心把手機充電孔戳壞，最近她發現阿嬤手機又壞了，因為已經送修好幾次，她便向阿嬤提議，表示想買一支新的手機給她，但阿嬤卻堅決推辭。

這時她靈機一動擲筊問過世的爺爺「你留下來的手尾錢，我鎖在抽屜裡，現在我要拿來買一支手機給阿嬤，這樣就不是我送的，是爺爺送的」。沒想到一擲馬上就是代表答應的「聖杯」，也被爺爺對阿嬤的感情給暖哭。

文章曝光後感動不少網友，紛紛留言，「果然阿公一定不介意把留下來的錢給阿嬤用的」、「好聰明，這樣阿嬤就不會拒絕換新手機」、「孝順推」。還有人貼心建議，「找找看磁吸式充電吧，不然一直戳壞阿嬤也難受」、「磁吸線怕老人家手機塞包包裡不小心短路，建議用無線充電座搭配無線充電背貼，就可以不用特別找有支援的手機」。