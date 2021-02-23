基於安全考量，一般動物園都會禁止遊客餵食園區內的動物，除了擔心遊客被動物誤傷，也怕動物因為亂吃東西而生病，不過沒想到大陸山東日前卻發生一起離譜事件，一名遊客竟然私自帶活雞到動物園「釣老虎」，殘忍畫面曝光，引發網友群起撻伐。

綜合陸媒報導，本月14日有一段影片在網路上瘋傳，一名山東濰坊動物園的遊客，竟然手持釣魚線，將活雞懸吊在半空，伸進園內試圖「釣老虎」，畫面中可見，老虎看著活雞不斷在半空中晃動，噬血的狩獵本能也隨之而起，奮力朝著活雞跳去，嚇得活雞羽毛狂炸。

不過就在老虎快要碰到活雞時，遊客隨即將釣具往上提，藉此戲弄，最後老虎在用力過猛的情況下，因為重心不穩，身體往後仰而摔倒在地。

對此，動物園回應，園內禁止遊客私自帶活體餵食老虎，且園方也沒有「活雞釣老虎」的專案，是遊客自己帶的雞，後來被工作人員發現後便及時制止了，目前老虎很健康，並無受傷。

這段殘忍片段曝光後，引發網友群情激憤，紛紛留言痛批「這是對兩個動物生命和尊嚴的踐踏」、「真誇張！老虎一拽，人掉下去就完蛋了」、「怎麼會有這樣的人，又蠢又壞」、「老虎沒事，雞被嚇死了」。

昆明市雲南野生動物園去年就曾推出「與動物另類互動」的收費項目，遊客只要支付人民幣數十元，就能夠以「釣老虎」的方式上演餵食秀。