一代梟雄曹操雄霸天下，他坐擁北方千里土地，手握百萬強軍，挾天子以令諸侯，為曹魏奠定了堅實的基礎，可說是傑出的政治家、軍事家。不過外界好奇，在軍事、政治、文學上，成就不俗的他，為何卻偏愛寡婦？事實上，並非他變態好色，背後其實深藏富國強兵的政治盤算！

史書記載，曹操一生共有妻妾15人，雖然這個數字對貴為一代君王的他，不算太多，但飽受各界非議的是，這15名妻妾中，便有高達10人是別人的老婆，其中好幾位都是他手下敗將的妻子，丈夫死後被曹操看中娶進門，怪不得有不少不明就裡的人認為曹操重口味。

眾所皆知，三國時期烽火連天，為了鞏固自己的地位，政治聯姻是攏絡達官貴人的最強手段，足以大幅提升人脈版圖，而曹操的14位妾室中，就有數位曾經是別人的老婆，這些遺孀其中不乏來自將門之後，包括：劉夫人曾是河北大軍閥袁紹之妻；杜夫人是呂布的部將秦宜祿之妻；至於尹夫人則是東漢大將軍何進的兒媳婦。

曹操看似風流成性的背後，深藏精明的政治盤算，最主要的原因無非是壯大自己的家族背景，攏絡敵方的殘餘勢力；並且，透過征服敵人之妻，滿足自身的征服慾望；最後則跟連年戰亂有關，在那個人口極度缺乏的時代，人口增加對於生產力的恢復有很大的幫助，寡婦再嫁就能生兒育女，因此寡婦與否，古人並沒有那麼介懷。