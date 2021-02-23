世界各國都有各自的產業強項，力求產業高值化，更是競爭優勢的不二法門，日前就有網友細數各國產業強項，唯獨好奇台灣當前有何產業明顯蓬勃發展？對此，眾人一面倒點出3行業，直言「沒有之一」。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，台灣GDP已經快破三萬，且股市突破一萬六千點再創新高，不禁好奇「台灣目前有什麼產業是明顯有發展的？」直言，無論是生技、運動、藝術、流行文化、金融、基建、軍武、手機、APP、學術，乃至遊戲或電競等，似乎逐漸沒落中或是處於元年階段。

他接著細數，大陸較為有感的產業包括手機、電動車、高鐵和無人機；南韓在造船、核電、軍武、流行文化方面也十分突出；此外，波蘭的遊戲和印度的生技製藥，都相當卓越，讓他不禁感嘆，反觀台灣看似自由，卻沒有足夠代表性的產業，搖頭直呼「台灣怎麼會這樣？有台灣最近明顯發展的行業嗎？像1990年棒球或是2010的htc那種的」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒點名「半導體」、「房地產」與「公關業」，紛紛留言回應「半導體啊，全世界都知道」、「半導體跟房地產賺到流湯」、「土木建築從業人員薪水漲到連日本日經新聞春節過年時都發專文，討論台灣土木薪資暴漲的問題」、「房地產，政府跟業界都投資了」、「接標案的公關公司」、「拿政府預算的公關公司」、「公關，沒有之一」。

此外，也有人點名其它強項，「IC設計算吧，只是不算獨強，還有機械零組件啊，人家只是低調」、「代工」、「離岸風電」「台灣還有筆電、石化、機械母機、機械零件、被動元件也都算可以拿出來講，農業也還行」。