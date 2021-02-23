受到強烈暴風雪肆虐，美國奧克拉荷馬州進入緊急狀態，不過麥柯廷郡野生動物保護區日前卻出現一幕奇景，只見一顆顆「神秘突起物」出現在結冰的湖面上，仔細一看，這些底下竟然全是鱷魚，一顆顆黑到發亮的突起物其實是鱷魚的鼻子，意外揭露了鱷魚驚人的求生術。

畫面中可見，受到霸王級寒流影響，麥柯廷郡野生動物保護區的湖面，結成了厚厚的冰層，不過看似萬物全數被冰封的情況下，冰面上依舊有生物在努力求生存，只見結冰的湖面出現不少神秘突起物，而這些突起物其實代表著一隻隻鱷魚的鼻子，儘管牠們全數被冰凍在湖面下，但為了求生，牠們會將鼻子探出水面，保持呼吸，讓自己得以度過寒冬。

事實上，爬蟲類無法自行調節體溫，加上美國部分地區處於極寒氣候，遇上湖面結冰的情況更是平常，因此生活在湖裡的鱷魚也有一套絕地求生術，牠們能夠「預知」湖水何時結冰，並且在結冰前，將吻顎以上的部位探出湖面，接著進入了類似「冬眠」狀態。

這樣一來，即使是在湖水冰凍的情況下，鱷魚也能繼續呼吸，並用最低的耗能維持心跳，心率大約每分鐘3下，藉此讓體溫和新陳代謝降低，等到冰融後，又恢復生龍活虎的樣子。