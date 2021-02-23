一名在澳洲受到鯊魚攻擊而倖存的男子皮爾遜（Dave Pearson），發起一個名為「齒痕俱樂部」（Bite Club）的團體，目前全球有超過400名成員，經常透過社群媒體保持聯絡，互相幫助彼此擺脫鯊魚撕咬所造成的身心靈創傷，消息被分享到PTT之後意外掀起網友熱烈討論。

VIDEO: 🇦🇺 'Bite Club': shark attack survivors find solace in unity



Dave Pearson almost died when he was attacked by a shark on Australia's east coast almost a decade ago. Since then he has united hundreds of survivors to support each other through the aftermath of an attack pic.twitter.com/EOZS9DBbew — AFP News Agency (@AFP) February 22, 2021

綜合外媒報導，現年58歲的皮爾遜是「齒痕俱樂部」的創始人，他在澳洲東部衝浪時遭到一隻長達3公尺的公牛鯊攻擊，不但手臂被嚴重撕咬，還幾乎喪失性命。好在公牛鯊將皮爾遜拖到海底後就對他喪失興趣，讓他得以逃生，保住一條小命，從此他也致力於幫助有類似經驗的人擺脫這種如惡夢般的創傷症候群。

The first rule of #BiteClub is you talk to Dave Pearson, a #shark attack survivor who connects hundreds of people from around the world to support each other "#beyondthebite".



Read more: https://t.co/dg8jKwoLEG — Opoyi (@Opoyis) February 22, 2021

「齒痕俱樂部」從一開始的小團體發展到現在，已經有超過400名成員，分別來自世界各地，且現在除了鯊魚倖存者之外，犬隻攻擊、鱷魚咬傷、河馬攻擊等等受害者也包括其中。

皮爾遜也向媒體透露，鯊魚攻擊已經成為他人生的一部分，現在世界上哪裡有發生攻擊事件，他都可以很快得知，也會在倖存者最需要的時候提供慰藉，他幾乎每天晚上都至少會與一名會員通話。

報導被人傳貼到PTT後意外引起熱議，但大部分網友都紛紛歪樓留言，「天竺鼠咬痕可以加入嗎？」、「被女友咬到可以加入嗎？」、「台灣可以組砂石車倖存者聯盟」。還有人用去年爆紅的鯊魚Vtuber「Gawr Gura」的叫聲迷因洗版，讓不少人笑稱，「推文已被A攻陷」、「gura好吃」。