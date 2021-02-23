健身也要挑對地方吧！大陸一名男子近日莫名爬到一根10公尺高的電線桿上做仰臥起坐，讓不少目睹民眾都嚇傻。警方趕到現場後，為避免男子觸電，只好切斷電源，導致附近上萬戶居民停電，最後花4小時才終於成功將該名男子勸下來。

警方為了安全切斷電源，讓附近上萬戶居民慘被斷電。(影片來源/FB/SHINE/如遭刪除請見諒)

綜合陸媒報導，本月21日晚上7點左右，成都市郫都區一名男子突然爬上一個高達10公尺的高壓電線桿頂部，因為地處一十字路口，引起當地許多民眾圍觀，使得交通秩序大為紊亂。有目擊者表示，該名男子一開始只是坐在電線桿上，不久後竟變成躺姿，甚至做起「仰臥起坐」等運動，十分詭異。

警方獲報到場處理，為確保安全只好請電力公司切斷電源，苦勸將近4小時才成功讓男子爬下電線桿。事後警方透露，該名男子姓伍，年紀22歲，是因為與人發生糾紛，才會想爬到電線桿上洩憤，但因為他的行為已經危害到公共安全，依法必須拘留。

這起離奇事件也讓上萬戶居民慘被斷電4小時，電力公司向警方確認沒有安全疑慮之後，在當晚11點多才恢復供電，有受到影響的網友看到新聞才知道停電的背後真相，不禁感到又好氣又好笑。