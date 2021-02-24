在台灣看見的大部分蜘蛛體型都比較小，但還是讓不少人感到害怕，而在澳洲經常可以看見腿粗、體型巨大的蜘蛛，更加嚇人！澳洲一名男子日前在交通信號燈的柱子上看見一隻懷孕的蜘蛛，驚人的體型幾乎和人頭一樣大，讓網友們看到後都嚇壞了！

根據《每日郵報》報導，工匠喬爾（Joel Hogan）在愛麗絲泉（Alice Springs）工作時，發現交通信號燈上面有一個詭異的突起物，湊近一看後才驚覺那竟是一隻蜘蛛，而且體型相當驚人，幾乎快要和人頭一樣大，從腫脹的腹部可以推測牠應該懷孕了，所以將卵囊藏在身體的下方以保護牠們。

喬爾見狀相當興奮，立刻拿出手機和蜘蛛合照，雖然彼此之間的距離不近，但還是讓網友們看到後感到頭皮發麻，紛紛崩潰留言：「如果你試著拿報紙打死牠，牠可能會抓住報紙並向你反擊」、「我的天啊！牠看起來可以吞下我的頭」、「澳洲不意外」、「這真的是真實的嗎？」、「快放火燒了…」。

另外，大部分網友也指出，這隻蜘蛛應該是「巨人捕鳥蛛（Goliath bird）」，這種蜘蛛在南美洲北部被發現，從質量和體積上來看是世界上體型最大的蜘蛛，腿的跨度僅次於巨形獵人蛛；不過雖然名字叫做「捕鳥蛛」，但事實上捕食鳥類的情形卻非常罕見，主要還是以大型節肢動物、蠕蟲和兩棲動物為食。

然而麥覺理大學（Macquarie University）的蜘蛛學家莉茲（Lizzy Lowe）卻認為這是一隻「徽章獵人蛛（Badge Huntsman）」，牠們經常會闖進人類的住家或汽車內，如果不小心被咬到，會引起嚴重腫脹、出汗、噁心以及嘔吐的症狀。