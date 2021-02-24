慈禧作為晚清的實際掌權人，身邊最受寵的太監非李蓮英莫屬，伴駕長達53年之久，他為人處事老道，加上做事情也是雷厲風行，所以就連光緒帝都對他頗為欣賞。不過，李蓮英也有動歪腦筋的時候，數次使壞將慈禧灌醉，並誘導她題字，接著高價賣出，從中獲取利益。

有次慈禧一行人到香山祈福，李蓮英也貼身伺候，當地一個財主知道這件事之後，想方設法與李蓮英搭上線，希望請他幫忙，讓慈禧賜一幅親手書寫的匾額高掛大堂，為的是光宗耀祖，並給了李蓮英一筆為數不小的金錢賄賂。

李蓮英心想，找慈禧題字不難，一旦這事辦成了，一來自己臉上有光，二來也足以證明自己是寵臣。

但總不能沒頭沒尾的讓慈禧題字，於是他便趁著慈禧喝酒時，不斷勸酒，將她灌醉，接著趁她迷茫之際，誘導她寫下「性月恆明」四個大字送給了財主，並說是太后親自御筆，而財主拿到慈禧的墨寶後情緒激動，立刻做成了匾額，如今還掛在北京香山。

李蓮英初嚐甜頭後，從此無法自拔，便經常將慈禧灌醉，慫恿她題字，李蓮英再將這些字轉手賣出，賺取一大筆錢。

不過慈禧並不傻，發現身邊最為信任的太監竟然如此算計她，讓她大為光火，擔心自己有天因為喝醉又會做出更荒唐的事情，於是從此滴酒不沾。

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