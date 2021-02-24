烏鴉是非常聰明的生物，如果不小心招惹到牠們，就得承受無止盡的報復，不過牠們也對愛護自己的人非常友善，美國一名網友經常餵養住家附近的烏鴉，意外將牠們「培養」成護衛隊，只要有人靠近她，烏鴉就會採取攻擊，讓她非常擔憂，沒想到最後這些烏鴉竟立了大功，成功拯救一名老年人。

這名女網友在《Reddit》的法律版上發文，透露自己幾個月前在電視上看到一個自然節目，說只要餵食烏鴉和牠們當朋友，烏鴉就會回贈小禮物，這讓她感到很有興趣，「反正我現在也沒有上班，有的是時間，何不交一些烏鴉朋友？」。

這個餵養計畫非常成功，她住處附近的烏鴉因此從5隻增加到15隻，牠們就像是PO主專屬的「護衛隊」，每次出門都會跟在她身邊；此外，社區住戶大部分都是老年人，而且很多都有加入「觀鳥協會」，所以非常喜歡這些烏鴉，甚至覺得烏鴉跟著她飛的場面相當有趣，然而情況卻突然出現了重大轉折。

PO主發現這些烏鴉的保護欲變得越來越強，只要有鄰居來到家門前和她講話，這些烏鴉都會做出攻擊的行為，儘管沒有真的觸碰到對方，但距離非常接近，看起來十分危險，PO主擔心再這樣下去，真的會有鄰居受傷，著急詢問自己是否需要因此負擔法律責任。

對此，專業的網友給出建議，如果要化解鄰居和烏鴉的衝突，最好的做法就是讓他們也跟著一起餵養烏鴉，每個人都準備一些食物或閃亮的物品「進貢」，「如果烏鴉還是攻擊人，那就斷他們一天糧；如果表現得好，則可以獎勵牠們一些好吃的」。

沒想到這個方法真的奏效，PO主在時隔2個月後再度更新近況，表示自己打電話給奧杜邦學會（Audubon society；民間環保組織），他們認為餵養烏鴉不是壞事，反而可以幫助牠們社會化，並建議鄰居也跟著一起做，如今這群「烏鴉護衛隊」已經成功融入社區，而且還神奇地救了老翁一命。

前陣子當地下了一場暴風雪，一名老年鄰居在走上陡峭的車道時滑倒了，沒有辦法站立起來，這群烏鴉見狀竟開始狂叫起來，比平時的聲音還要更加吵雜，大家覺得奇怪外出查看，才發現這名滑倒的老人，所幸他只有嚴重擦傷，並無其他大礙，而這群立了大功的烏鴉也因此得到升級的伙食，備受居民喜愛。